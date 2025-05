Ένα σκληρό διπλωματικό «μπρα ντε φερ» εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε Ρωσία - Ουκρανία. Το χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων συνομιλιών παραμένει αβέβαιο, με ενδεχόμενη αναβολή για τις 16 Μαΐου. Ο Ζελένσκι στέλνει ουκρανική αντιπροσωπεία, απορρίπτοντας ο ίδιος τη συμμετοχή του, μετά την άρνηση του Πούτιν. Η εκεχειρία βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη Μόσχα να δηλώνει πρόθυμη για συμβιβασμούς, αλλά με βάση την κατάσταση στο πεδίο. Ο Τραμπ θεωρεί αναγκαία προσωπική συνάντηση με Ρώσο πρόεδρο για λύση.

Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στην Τουρκία, δήλωσε ότι στόχος της Μόσχας είναι να εξασφαλίσει μια μακροχρόνια ειρήνη με το Κίεβο αναζητώντας κοινό έδαφος και εξαλείφοντας τους λόγους της σύγκρουσης.

Ο Μεντίνσκι, ο οποίος βοήθησε στην καθοδήγηση των συνομιλιών του 2022, οι οποίες κατέρρευσαν, δήλωσε ότι η Ρωσία θεωρεί τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ως συνέχεια των διμερών ατελέσφορων διαπραγματεύσεων της άνοιξης του 2022.

«Θεωρούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ως συνέχεια της ειρηνευτικής διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης» πριν από τρία χρόνια, δήλωσε ο Μεντίνσκι σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι η ρωσική αντιπροσωπεία είναι «έτοιμη να διεξάγει εποικοδομητικές συζητήσεις, να αναζητήσει πιθανές λύσεις και σημεία σύγκλισης».

Το Κίεβο λέει ότι οι όροι που της προσέφερε η Ρωσία το 2022 ήταν απαράδεκτοι και ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση.

«Η αντιπροσωπεία είναι αποφασισμένη να είναι εποικοδομητική, να αναζητήσει πιθανές λύσεις και κοινή βάση. Η αποστολή των απευθείας διαπραγματεύσεων με την ουκρανική πλευρά είναι αργά ή γρήγορα να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ειρήνη εξαλείφοντας τις βασικές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε.

Μέρες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, - στην έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - Μόσχα και Κίεβο ξεκίνησαν συνομιλίες στη Λευκορωσία, οι οποίες αργότερα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ένα προσχέδιο που εξετάστηκε εκεί, το οποίο καθόριζε ένα πλαίσιο για μια πιθανή διευθέτηση, έγινε γνωστό ως το «Ανακοινωθέν της Κωνσταντινούπολης».

Οι συνομιλίες του 2022 διακόπηκαν τον Μάιο, αλλά Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση με βάση το Ανακοινωθέν της Κωνσταντινούπολης. Ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει επίσης αναφερθεί στο προσχέδιο του 2022 ως πιθανό οδηγό για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, αντίγραφο του οποίου έχει δει το Reuters, εκείνη η προτεινόμενη συμφωνία ζητούσε από την Ουκρανία να συμφωνήσει σε μόνιμη ουδετερότητα με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, όπως η Λευκορωσία, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Πολωνία και η Τουρκία.

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε έτοιμος για «πιθανούς συμβιβασμούς» και να τους «συζητήσει» με Ουκρανούς αντιπροσώπους. «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πιθανούς συμβιβασμούς και να τους συζητήσουμε», δήλωσε ο Μεντίνσκι σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την Άγκυρα ότι θα στείλει ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ για να έχει συνομιλίες με Ρώσους αντιπροσώπους εκεί, λέγοντας πως ο ίδιος δεν θα μεταβεί εκεί.

Σε συνέχεια της αβεβαιότητας ημερών για την τύχη των συνομιλιών, η ώρα που θα γίνει η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών παραμένει ακόμη ασαφής, με τον Ζελένσκι να αναφέρει ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σήμερα το βράδυ ή να αναβληθούν για αύριο Παρασκευή

Ουκρανία, Ρωσία, ΗΠΑ, Τουρκία: Οι επιδιώξεις, οι αντιδράσεις και οι αιχμές

Όπως προαναφέρθηκε, αβέβαιο εξακολουθεί να παραμένει το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών Ρωσίας- Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, με πιθανή αναβολή τους για τις 16 Μαΐου, σύμφωνα με ρωσική διπλωματική πηγή, καθώς μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχε οριστεί η ώρα τηε συνάντησης, όπως μετέδωσε και το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Οι συνομιλίες θα γίνουν το βράδυ ή θα αναβληθούν για τις 16 Μαΐου», δήλωσε πηγή του TASS.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εντολή της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι να συζητήσει μια εκεχειρία. Πρόσθεσε πως αναμένει πληροφορίες από τις ΗΠΑ και την Τουρκία για την ώρα της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η προτεινόμενη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να παραλειφθεί εάν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια τεχνικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι εάν η Μόσχα δεν δείξει καμία προθυμία να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, τότε άλλα έθνη θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική πίεση στη Ρωσία και να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις.

«Η Ρωσία δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να τερματίσει (τον πόλεμο), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή πολιτική, οικονομική και άλλη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε. «Και γι' αυτό ζητάμε, αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αν δεν υπάρξουν σοβαρές αποφάσεις... ζητάμε κατάλληλες κυρώσεις».

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό κατοχή ως τμήματα της Ρωσίας, καθώς επιβεβαίωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα προχωρήσουν.

«Σε όλες τις συζητήσεις - και το τονίζω αυτό - και αυτή είναι η ακλόνητη θέση μου - δεν αναγνωρίζουμε νομικά κανένα από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη μας ως ρωσικά. Πρόκειται για ουκρανικά εδάφη«, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απαιτήσει να αναγνωριστούν ως τμήματα της Ρωσίας οι τέσσερις ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται σήμερα εν μέρει υπό τον έλεγχό της, καθώς και η Κριμαία την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι πιστεύει πως η Ουκρανία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πάρει πίσω όλα τα προπολεμικά εδάφη της.

Η απάντηση Ζελένσκι στις ύβρεις της Ρωσίας - Το μήνυμα σε Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα σχόλια που έκανε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας για αυτόν. Σε αυτά τα σχόλια, ο Σεργκέι Λαβρόφ τον αποκάλεσε «αξιολύπητο», απαντώντας σε προηγούμενο σχόλιο του Ζελένσκι ότι ο Πούτιν είχε στείλει «διακοσμητική» αντιπροσωπεία στην Τουρκία.

Ο Ζελένσκι διερωτήθηκε όμως γιατί ο ίδιος ο Πούτιν πρότεινε απευθείας διαπραγματεύσεις. «Δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», είπε, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπορεί να πει «ας αρχίσει η κατάπαυση του πυρός».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στις συνομιλίες - «επιδεικνύοντας καλή πολιτική βούληση».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι ο Τραμπ έχει ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία παρά στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε την προεδρία.

Ζαχάροβα: Ειρηνευτική συμφωνία στη βάση την κατάσταση στο πεδίο

Η θέση της Ρωσίας σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει αλλάξει για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα μέτωπα όπου η Ρωσία έχει προελάσει, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ερωτηθείσα από το Reuters αν η θέση της Ρωσίας έχει αλλάξει από τον Ιούνιο του 2024, όταν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει επίσημα τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το σύνολο του εδάφους τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία, η Ζαχάροβα είπε: «Ναι, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στη ρωσική θέση».

«Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται από τις αλλαγές επί του πεδίου», δήλωσε η ίδια.

Η Ζαχάροβα επικαλέστηκε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος το 2024 δήλωσε ότι η Ουκρανία συρρικνώνεται εδαφικά κάθε φορά που απομακρύνεται από τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ευγνώμων στην Κίνα και τη Βραζιλία για την επιδίωξη μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης.

Σχετικά με τις πιθανές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η Ζαχάροβα δήλωσε: «Όσον αφορά την ουκρανική πλευρά: πόσο έτοιμη είναι; Για ποιο πράγμα είναι έτοιμη; Νομίζω, αυτό θα φανεί, μεταξύ άλλων και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη».

Ζελένσκι: Καλή και παραγωγική η συνάντηση με τον Ερντογάν - Νέα «καρφιά» για τη Ρωσία

«Καλή και παραγωγική» χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, ενώ έριξε και πάλι τα «καρφιά» του προς τη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ότι «απέδειξε πάλι πως δεν θέλει τερματισμό του πολέμου».

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Φιλόδοξων, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, τη θαλάσσια αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας. Είμαι ευγνώμων που στα περισσότερα από αυτά τα θέματα, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

Είχα μια καλή και παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας @RTErdogan στην Άγκυρα. Επικεντρώθηκε στην προσέγγιση της ειρήνης και την εγγύηση της ασφάλειας.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ερντογάν και όλη την Τουρκική Δημοκρατία για την υποστήριξή τους προς το κράτος μας και για την υποστήριξη όλων των πραγματικών βημάτων προς μια πλήρη, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και την αληθινή διπλωματία. Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Σήμερα, η Ρωσία έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο, έχοντας στείλει μια αντιπροσωπεία μάλλον χαμηλού επιπέδου εκπροσώπων. Επιπλέον, μια τέτοια ρωσική προσέγγιση αποτελεί ένδειξη ασέβειας - απέναντι στον κόσμο και σε όλους τους εταίρους. Αναμένουμε μια σαφή και ισχυρή απάντηση από τους εταίρους.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Φιλόδοξων, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, τη θαλάσσια αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας. Είμαι ευγνώμων που στα περισσότερα από αυτά τα θέματα, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα.

Ερντογάν: Έτοιμοι να φιλοξενήσουμε Ζελένσκι - Πούτιν, όταν είναι έτοιμοι

Με τη σειρά του ο Ερντογάν είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον ίδιο και τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες «όταν είναι έτοιμοι», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σε ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι διαλόγου μεταξύ των πλευρών, δεδομένης της «ιστορικής ευκαιρίας» να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες, και ότι θα πρέπει να συναντηθούν στο ελάχιστο κοινό έδαφος.

Στο μεταξύ, νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, από όπου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι: «Φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν εντολής του προέδρου Πούτιν. Είμαστε έτοιμοι για σοβαρή επαγγελματική δουλειά».

Με τη σειρά του, ο ειδικός πρεσβευτής του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Ροντιόν Μορόσνικ δήλωσε σήμερα ότι η συζήτηση μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία θα ήταν δυνατή μόνο αφού συμφωνηθεί μια στρατηγική για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέφθασε στην Άγκυρα για να συναντηθεί πρώτα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη αναμένουν όλοι την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Τόνισε δε ότι « η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με αμερικανικές αντιπροσωπείες σχετικά με τις συνομιλίες με τη Ρωσία». Μάλιστα, χαρακτήρισε ως «διακοσμητική» τη ρωσική αποστολή για τις ειρηνευτικές συνομιλίες και αναρωτήθηκε αν είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η απεσταλμένη του BBC στην Κωνσταντινούπολη, Orla Guerin, οι συνομιλίες αναμένεται να προχωρήσουν μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών είτε το απόγευμα ή την Παρασκευή. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι συνομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Πέμπτη το απόγευμα.

«Οι συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη μετατέθηκαν στο δεύτερο μισό της ημέρας έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNN ότι «δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη συνάντηση» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, απαντώντας σε δηλώσεις της Μόσχας ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση για το πρωί της Πέμπτης, η οποία όμως αναβλήθηκε για το απόγευμα της ίδιας μέρας, ώρα Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι, το πρακτορείο TASS μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι συνομιλίες θα ξεκινούσαν στις 10, ωστόσο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την ώρα έναρξης των συνομιλιών με τη Ρωσία, απορρίπτοντας αυτές τις πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Πέμπτης δήλωσε ότι αν κριθεί απαραίτητο να μεταβεί στην Τουρκία για τις διαπραγματεύσεις την Παρασκευή, τότε θα το έκανε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα τα πάει καλά και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία», αλλά και ότι οι δύο χώρες «θα κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτό».

Σε ερώτηση για την απουσία του Ρώσου ομολόγου του από τις συνομιλίες, ο Ρεπουμπλικανός σχολίασε: «Γιατί να πάει αν δεν πάω εγώ; Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να πάει ο Πούτιν αν δεν είμαι εγώ εκεί».

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία και είναι έτοιμη για σοβαρή δουλειά, δήλωσε επίσης το πρωί της Πέμπτης η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Όπως έχει δηλωθεί πολλές φορές, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε live την εικόνα:

Συγκεκριμένα, ο Αντρίι Κοβαλένκο, στέλεχος του συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επεσήμανε στο Telegram ότι «δεν είναι προγραμματισμένο και δεν είναι αλήθεια» ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί (ώρα Κωνσταντινούπολης και Ελλάδας).

Τραμπ: Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί, μέχρι να συναντηθώ με τον Πούτιν

Ταυτόχρονα, σε ένα κλίμα ασάφειας και αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/05) σε νέες δηλώσεις αναφορικά με το Ουκρανικό.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι να συναντηθούν αυτός και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, λίγο πριν προσγειωθεί στο Ντουμπάι, στον τρίτο σταθμό του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι «τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί μέχρι να συναντηθούμε με τον Πούτιν».

Το Κίεβο απαντά στις προσβολές κατά Ζελένσκι: Αντί να πάει ο Πούτιν στην Τουρκία, γίνονται περίγελος με όσα λένε

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόργκι Τίκι, στο X με αφορμή τις ρωσικές προσβολές κατά του Ζελένσκι τις τελευταίες ώρες τόνισε ότι «αντί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να πάει προσωπικά για να συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το μόνο που ακούμε από τη Ρωσία είναι προσωπικές προσβολές εναντίον του Ουκρανού ηγέτη».

Συγκεκριμένα, είπε ότι αντί ο Πούτιν να πάει να συναντήσει τον Ζελένσκι στην Τουρκία και να έχει μια σοβαρή συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης, το Κίεβο ακούει από τη Ρωσία μόνο προσωπικές προσβολές εναντίον του Ουκρανού προέδρου.

Instead of Putin coming to meet with President @ZelenskyyUa in Türkiye and have a serious conversation about ending the war and restoring peace, what we hear from Russia are personal insults of the Ukrainian President.



«Δεν είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται περίγελος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία στην Τουρκία δεν ηγείται από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών - ο ρόλος τους είναι να γαβγίζουν από τη Μόσχα», πρόσθεσε ο Ουκρανός διπλωμάτης.

Τεταμένο κλίμα στην Κωνσταντινούπολη: «Πυρά» από Ζαχάροβα και Λαβρόφ

Έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με το κλίμα να μην δείχνει τόσο φιλικό για καμία από τις δύο πλευρές.

Aρχικά, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «απατεώνα και κλόουν», απαντώντας στις δηλώσεις του σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε ως «διακοσμητική».

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη και τώρα θα περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει η πλευρά που φώναζε για κατάπαυση του πυρός».

«Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και να κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση στην Ουκρανία... Στο Κίεβο δεν σκέφτονται την εδραίωση της ειρήνης», υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

«Το έδαφος της Ουκρανίας συρρικνώνεται κάθε φορά που το καθεστώς του Κιέβου διαταράσσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Δύση υποστηρίζει την Ουκρανία στα λόγια, αλλά η ίδια επιδιώκει κλιμάκωση και παρέμβαση».

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα λάβει μετρημένα αντίμετρα στις κυρώσεις της ΕΕ ανακοίνωσε η Μαρία Ζαχάροβα. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να δημιουργήσει επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα βιοασφάλειας, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, προχώρησε και σε ανάρτηση στο Telegram όπου σχολίασε με υποτιμητικό τρόπο μια φωτογραφία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του, Ολένα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε το προεδρικό ζεύγος της Ουκρανίας «μασκαράδες» που «σκοτώνουν τον λαό της Ουκρανίας».

«Η σκιά ενός κεντητού πουκάμισου. Μια οικογένεια που λεηλάτησε και σκότωσε τον ουκρανικό λαό. Μασκαράδες στην κηδεία του κράτους τους», έγραψε η Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τη φωτογραφία.

Από πλευράς, του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη «ίντριγκα».

«(Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν ρωτήθηκε (για τις διαπραγματεύσεις)... Είπε ότι χρειάζονται διαπραγματεύσεις, μια συνάντηση, αλλά πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε το κύριο θέμα να είναι η κατάπαυση του πυρός και η Ουκρανία να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Αυτή είναι μια ειλικρινής παραδοχή του γιατί είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός. Για να ενισχυθεί η Ουκρανία (με όπλα), ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις κάποια μέρα από θέση ισχύος», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνάντηση με διπλωμάτες στη Μόσχα.

Χωρίς Τραμπ και Πούτιν οι συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι, απουσία του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομόλογού του θα διεξαχθούν οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η απουσία των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας μειώνει τις πιθανότητες να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες.

Τα παραπάνω μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Αμφότεροι οι πρόεδροι –Τραμπ και Πούτιν– έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα παραστούν στις συνομιλίες αυτές, τις πρώτες άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ο Πούτιν πρότεινε την Κυριακή τη διεξαγωγή αυτών των άμεσων συνομιλιών με την ουκρανική πλευρά «χωρίς προϋποθέσεις». Ενώ, αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα μέλη της ρωσικής αποστολής, στην οποία θα συμμετέχουν έμπειροι τεχνοκράτες, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του Πούτιν, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ, που πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του Κόλπου, δεν θα πάρει μέρος στις συνομιλίες. Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει προκαλέσει τον Πούτιν να συμμετάσχει στις συνομιλίες, «αν δεν φοβάται».

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Τουρκία, για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, και Ουκρανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μόνο αν παραστεί και ο Πούτιν.

Στο καθιερωμένο βίντεο που αναρτά κάθε βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει για τις κινήσεις της στις ειρηνευτικές συνομιλίες, μόλις ξεκαθαριστεί η συμμετοχή ή όχι του Πούτιν.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία που θα πάρει μέρος στις συνομιλίες συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Κιθ Κέλογκ.