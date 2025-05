Ζελένσκι: Καλή και παραγωγική η συνάντηση με τον Ερντογάν - Νέα «καρφιά» για τη Ρωσία

«Καλή και παραγωγική» χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, ενώ έριξε και πάλι τα «καρφιά» του προς τη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ότι «απέδειξε πάλι πως δεν θέλει τερματισμό του πολέμου».

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Φιλόδοξων, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, τη θαλάσσια αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας. Είμαι ευγνώμων που στα περισσότερα από αυτά τα θέματα, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την Άγκυρα ότι θα στείλει ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ για να έχει συνομιλίες με Ρώσους αντιπροσώπους εκεί, λέγοντας πως ο ίδιος δεν θα μεταβεί εκεί.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εντολή της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι να συζητήσει μια εκεχειρία.

Πρόσθεσε πως αναμένει πληροφορίες από τις ΗΠΑ και την Τουρκία για την ώρα της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ζητήσει άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία, ανέφερε δεν θα πάει ο ίδιος στην τουρκική μητρόπολη για να συμμετάσχει στις συνομιλίες, αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποφάσισε να μην εμφανιστεί και αντ' αυτού έστειλε αυτό που ο Ουκρανός ηγέτης περιέγραψε ως ομάδα χαμηλού επιπέδου.

Είχα μια καλή και παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας @RTErdogan στην Άγκυρα. Επικεντρώθηκε στην προσέγγιση της ειρήνης και την εγγύηση της ασφάλειας.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ερντογάν και όλη την Τουρκική Δημοκρατία για την υποστήριξή τους προς το κράτος μας και για την υποστήριξη όλων των πραγματικών βημάτων προς μια πλήρη, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και την αληθινή διπλωματία. Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Σήμερα, η Ρωσία έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο, έχοντας στείλει μια αντιπροσωπεία μάλλον χαμηλού επιπέδου εκπροσώπων. Επιπλέον, μια τέτοια ρωσική προσέγγιση αποτελεί ένδειξη ασέβειας - απέναντι στον κόσμο και σε όλους τους εταίρους. Αναμένουμε μια σαφή και ισχυρή απάντηση από τους εταίρους.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Φιλόδοξων, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, τη θαλάσσια αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας. Είμαι ευγνώμων που στα περισσότερα από αυτά τα θέματα, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE