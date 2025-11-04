Ν. Χριστοδουλίδης: Υπάρχει πλέον ενδιαφέρον και από τα γειτονικά κράτη για επίλυση του Κυπριακού

Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς πλέον υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και από τα γειτονικά κράτη, υπογράμμισε την Τρίτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο 21ο Annual Economist Cyprus Summit στη Λευκωσία.



Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της Κύπρου αλλά και ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, ενώ συνδέεται με την ολοκλήρωση της ΕΕ.



Επιπλέον, εξέφρασε υπερηφάνεια για την αναγνώριση της Κύπρου ως ασφαλούς κόμβου σε μια γεωστρατηγικά σημαντική γειτονιά, με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό και αξιοπιστία ως εταίρος συνεργασίας. Τόνισε ότι μικρά κράτη όπως η Κύπρος πρέπει να τολμούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μετατρέπουν την ευθύνη σε δημιουργική δύναμη σταθερότητας και συνεργασίας, ενώ η χώρα πρωτοστατεί σε τριμερείς και πολυμερείς μηχανισμούς συνεργασίας με την Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τα ΗΑΕ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κύπρος εργάζεται για τη δημιουργία ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας στη Μέση Ανατολή, προωθώντας την περιαφερειακή συνεργασία. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη συμβολή της Κύπρου σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, όπως ο θαλάσσιος διάδρομος Αμάλθεια και η αποστολή πάνω από 25 χιλιάδων τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, το ΗΒ, τα ΗΑΕ και την ΕΕ.

Η συνεργασία με τις ΗΠΑ αναβαθμίζεται συνεχώς, όπως επιβεβαιώνει και η στρατηγική αναβάθμιση της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα εστιάσει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και στην προσέγγιση των χωρών της Μέσης Ανατολής.



Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η στρατηγική, πολυεπίπεδη και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Κύπρου έχει επαναφέρει το διεθνές ενδιαφέρον για την επίλυση του Κυπριακού, συμβάλλοντας στην προώθηση βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.