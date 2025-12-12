Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του κορυφαίου διαπραγματευτή ειρήνης της Ουκρανίας και ηγετών του FBI έχουν δημιουργήσει νέα αβεβαιότητα στις κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ταξίδεψε τρεις φορές στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον κορυφαίο απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και να συζητήσει μια πρόταση για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουμέροφ πραγματοποίησε επίσης κλειστές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μποντζίνο, σύμφωνα με τέσσερις άτομα, τα οποία, όπως και άλλα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Οι συναντήσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με το σκοπό και το στόχο τους. Ορισμένοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι προσέγγισαν τον Πατέλ και τον Μποντζίνο με την ελπίδα να εξασφαλίσουν αμνηστία από τυχόν κατηγορίες διαφθοράς που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Ουκρανοί.

Άλλοι ανησυχούν ότι ο νέος αυτός δίαυλος επικοινωνίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που προτείνεται από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για το Κίεβο.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεναφίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι «συζήτησαν μόνο θέματα που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια» και δεν μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε ότι στις συναντήσεις με τον Ουμέροφ συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την επιβολή του νόμου και την εθνική ασφάλεια των δύο χωρών. Το θέμα της διαφθοράς των white collars στην Ουκρανία τέθηκε σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το κύριο θέμα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι συζητήσεις του Πατέλ ήταν ακατάλληλες είναι «απόλυτη ανοησία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επικοινωνούν τακτικά με τους ηγέτες του κόσμου για θέματα εθνικής ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ «συνομιλεί τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο» και ότι όποιος εκφράζει ανησυχίες για τις συναντήσεις του FBI «δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις διπλωματικές συνομιλίες και δεν έχει ιδέα για το τι συζητούν».