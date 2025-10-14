Μπέσεντ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντήσει τον Σι - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης μετά τις νέες απειλές δασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους μετά την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτωβρίου στην Κορέα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Η επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου έμοιαζε επικείμενη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν η Κίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη σημαντική διεύρυνση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ απάντησε την Παρασκευή απειλώντας να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε τριψήφια ποσοστά, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές και στις διμερείς σχέσεις.

Ωστόσο, μετά το Σαββατοκύριακο, ο Μπέσεντ και το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιχείρησαν να καθησυχάσουν επενδυτές και αγορές στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, τονίζοντας ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες συνεχίζουν τη συνεργασία τους και πως υπάρχει περιθώριο εξόδου από το υφιστάμενο αδιέξοδο των δασμών.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η ρητορική των δύο πλευρών παραμένει, πάντως, σκληρή.

«Έχουμε προχωρήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network τη Δευτέρα.

Όπως αποκάλυψε, πραγματοποιήθηκαν «εκτενείς επικοινωνίες» μεταξύ των δύο πλευρών το Σαββατοκύριακο, ενώ αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν τεχνικές διαβουλεύσεις ΗΠΑ–Κίνας στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ.

«Ο δασμός 100% δεν είναι αναπόφευκτος», είπε.

«Η σχέση, παρά τις ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας, παραμένει καλή. Οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν ξανανοίξει, οπότε θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι νέοι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Νοεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι στην Κορέα — και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά».

Η συνάντηση Τραμπ–Σι έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της διάσκεψης του APEC (Ασίας–Ειρηνικού), που θα φιλοξενηθεί από τη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση της Τρίτης, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα, ενώ υπενθύμισε τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις σε Λονδίνο, Στοκχόλμη και Μαδρίτη, οι οποίες κατέληξαν σε παράταση 90 ημερών της ισχύουσας ανακωχής στους δασμούς.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου προειδοποίησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ζητούν διάλογο ενώ ταυτόχρονα απειλούν με νέα περιοριστικά μέτρα».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αξιωματούχοι και των δύο πλευρών επιδόθηκαν σε έναν αγώνα αλληλοκατηγοριών για το ποιος ευθύνεται για την πιθανή αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμι Γκρίερ δήλωσε την Κυριακή ότι η Κίνα αγνόησε το αίτημα της Ουάσιγκτον για τηλεφωνική επικοινωνία μετά την ανακοίνωση των περιορισμών στις σπάνιες γαίες, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «πράξη ισχύος».

Την ίδια ημέρα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ να προσθέσουν κινεζικές εταιρείες στη «μαύρη λίστα» εμπορίου και να επιβάλουν νέα λιμενικά τέλη σε πλοία που σχετίζονται με την Κίνα.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν τη Δευτέρα με άνοδο έως 2,2%, μετά το μήνυμα του Μπέσεντ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις παραμένουν «σε τροχιά», ενώ οι ασιατικές αγορές σημείωσαν μικρή ανάκαμψη την Τρίτη.

Οι επενδυτές αγνόησαν προσωρινά τη διατήρηση των αμοιβαίων λιμενικών τελών, με τη μετοχή του κινεζικού κολοσσού COSCO — πιθανώς του πιο επηρεασμένου ομίλου — να ενισχύεται πάνω από 2% στη Σανγκάη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων χάρη σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

Και οι δύο πλευρές «έτοιμες για μάχη»

Παρά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, Ουάσιγκτον και Πεκίνο παραμένουν σε επιφυλακή για σύγκρουση, κατηγορώντας η μία την άλλη ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

«Η Κίνα είναι μια οικονομία ελέγχου και εντολών. Δεν πρόκειται ούτε να μας ελέγξουν ούτε να μας κατευθύνουν», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε επαφή με συμμάχους και αναμένει στήριξη από την Ευρώπη, την Ινδία και τις ασιατικές δημοκρατίες.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, ανέφερε ότι επιδιώκει «τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού», υπερασπιζόμενο το νέο καθεστώς αδειοδότησης εξαγωγών — το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή προϊόντων από αυτοκίνητα έως πλυντήρια, ακόμη και αν δεν εμπλέκονται κινεζικές εταιρείες.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποδεχθούν το νέο σύστημα αδειοδότησης της Κίνας.

«Η θέση της Κίνας είναι σταθερή: Αν οι ΗΠΑ θέλουν σύγκρουση, η Κίνα θα απαντήσει μέχρι τέλους. Αν θέλουν διάλογο, η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, καταλήγοντας σε πιο συμφιλιωτικό τόνο:

«Καθοδηγούμενες από τη σημαντική συναίνεση που επετεύχθη στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων, οι δύο πλευρές πρέπει να διαφυλάξουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαβουλεύσεις».