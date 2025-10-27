Μπέρνι Σάντερς κατά Μπάιντεν: Δεν μου αρέσει ο Τραμπ, αλλά φύλαξε πιο αποτελεσματικά τα σύνορα των ΗΠΑ

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς επαίνεσε την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή The Tim Dillon Show, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έκανε καλύτερη δουλειά» στη φύλαξη των συνόρων σε σύγκριση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, και κάλεσε τους Δημοκρατικούς να επιστρέψουν σε μια πολιτική με έμφαση στην επιβολή του νόμου.

«Όσο υπάρχουν εθνικά κράτη, πρέπει να υπάρχουν σύνορα», δήλωσε ο Σάντερς. «Αν δεν έχεις σύνορα, τότε δεν έχεις και έθνος».

Σύμφωνα με το Fox News, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ο Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά. Δεν μου αρέσει ο Τραμπ, το ξέρετε, αλλά πρέπει να έχουμε ασφαλή σύνορα — και δεν είναι και τόσο δύσκολο να το πετύχεις».

Οι δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν στο επεισόδιο της Τετάρτης και πλέον κυκλοφορούν ευρέως στο Χ και στο YouTube, σηματοδοτούν μία από τις πιο έντονες διαφοροποιήσεις του ανεξάρτητου γερουσιαστή από το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Ο Μπάιντεν δεν το έκανε», πρόσθεσε, επικρίνοντας αρκετές κυβερνήσεις για αποτυχία στην εφαρμογή του νόμου.

Σημειώνεται ότι, ο Σάντερς, που έχει διεκδικήσει δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία έχει στο παρελθόν διαφοροποιηθεί από το κόμμα του στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2020, είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ρητορικής περί «ανοιχτών συνόρων», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό» για να διασφαλίσουν τα σύνορά τους — κάτι που, όπως είπε, οι ηγεσίες και των δύο κομμάτων απέτυχαν να κάνουν.

«Δεν πρόκειται να καθίσω εδώ να σας πω ότι συνολικά ο [Μπάιντεν] έκανε καλή δουλειά — δεν έκανε», δήλωσε ο Σάντερς.

Οι δηλώσεις του Σάντερς έγιναν ενώ προωθεί το νέο του βιβλίο, “Fight Oligarchy”, και απαντούσε στις αιχμηρές ερωτήσεις του παρουσιαστή Τιμ Ντίλον σχετικά με το τι θα έπρεπε να εκπροσωπεί σήμερα η πλατφόρμα των Δημοκρατικών.

Ο τόνος του Σάντερς σηματοδοτεί αισθητή στροφή σε σχέση με το 2020, όταν είχε απορρίψει τη συζήτηση περί «κρίσης στα σύνορα» και είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι «δαιμονοποιεί τους μετανάστες».