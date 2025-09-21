Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (...) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι αποφάσεις της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας την Κυριακή αποτελούν επιβράβευση για δολοφόνους», δήλωσε αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, της οποίας η επίθεση τον Οκτώβριο του 2023 πυροδότησε τον πόλεμο.

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής μελλοντικής προοπτικής τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε δήλωσή του.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, με επικεφαλής την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύει εκείνους που επιδιώκουν ειρηνική συνύπαρξη και τον τερματισμό της Χαμάς. Αυτό δεν συνιστά με κανέναν τρόπο νομιμοποίηση της τρομοκρατίας, ούτε αποτελεί επιβράβευσή της», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δώσει «άμεσες δεσμεύσεις» προς τον Καναδά σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησής της, τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το 2026 στις οποίες «η Χαμάς δεν θα έχει καμία συμμετοχή», καθώς και τον αποστρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα του παλαιστινιακού κράτους.

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε σήμερα και η Αυστραλία.

Σε δήλωσή της η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι «η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με την Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών», και προσθέτει ότι η «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε ανέφερε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Με την σειρά της, η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος, μετά την αποτυχία του Ισραήλ να ικανοποιήσει όρους όπως την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο της Γάζας.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα ειρήνης για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πλατφόρμα X.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτεορ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.