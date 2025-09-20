Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ - Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

Νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ καταρτίζει η κυβέρνηση καθώς από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται οι νέες κλίμακες φόρου, τα αυξημένα αφορολόγητα, οι ελαφρύνσεις στα ενοίκια και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

«Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», τόνισε ο Κυρ. Πιερρακάκης, μιλώντας στη Wall Street Journal.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η κυβέρνηση εγκαινίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ταμείο καινοτομίας και υποδομών με τη συμμετοχή της BlackRock, με στόχο να προσελκύσει έως και 1 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια». Ο ίδιος τόνισε: «Χρειαζόμαστε κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία».

Στο πακέτο, μεταξύ άλλων, θα περιληφθούν:

Νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων.

Οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Η μείωση ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17% και 9%.

«Θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας», εξήγησε ο Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη στο Bloomberg.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο η μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και η κατάργηση της το 2027 για τους συνταξιούχους να περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα

Η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές, στη δεύτερη αξιολόγησή της για φέτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της καναδικής DBRS, η οποία πριν από δύο εβδομάδες επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας στο «BBB», επίσης με σταθερές προοπτικές.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι τράπεζες είναι πιο υγιείς και έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των κοινοτικών κονδυλίων.

Μαζί μάλιστα με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες.

«Μετά από δέκα χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική», τόνισε o κ. Πιερρακάκης.