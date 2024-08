Μπανγκλαντές: 300 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις (pics&vid)

Ο απολογισμός των διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον 300 νεκρούς, αφού 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Κυριακή, σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και υποστηρικτές της κυβέρνησης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο απολογισμός αυτός βασίζεται στα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία, αξιωματούχους και γιατρούς σε νοσοκομεία.

Οι νέες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος γίνονται λόγω του αμφιλεγόμενου συστήματος προσλήψεων με ποσοστώσεις στον δημόσιο τομέα.

Χθες ήταν μια από τις φονικότερες μέρες στο Μπαγκλαντές αφότου ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να επιβάλει πανεθνική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 τοπική ώρα.

From Venezuela, Nigeria and Kenya, to Bangladesh and Myanmar. Across the globe people are rising up this summer to demand an end to oppression, violence, corruption and to live in a fully democratic state. pic.twitter.com/QH4NZhh7ta