Φλόριντα: Η καταιγίδα Ντέμπι ενισχύεται σε τυφώνα κι απειλεί τη δυτική ακτή

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι ενισχύθηκε σε τυφώνα χθες Κυριακή το βράδυ και συνεχίζει να πλησιάζει απειλητικά τη δυτική ακτή της Φλόριντας, την οποία αναμένεται να πλήξει σήμερα περί το μεσημέρι (τοπική ώρα), εγείροντας κίνδυνο να σημειωθούν «ιστορικές» βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Το NHC χαρακτηρίζει πλέον τη Ντέμπι τυφώνα και προειδοποιεί εναντίον επαπειλούμενων «πλημμυρών μείζονος κλίμακας» στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Η Ντέμπι είναι, για την ώρα, τυφώνας κατηγορίας 1, με άλλα λόγια βρίσκεται ακόμη στην κατώτερη βαθμίδα της πεντάβαθμης κλίμακας.

Μολαταύτα, εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων κομητειών της Φλόριντας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

