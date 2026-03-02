Μπαχρέιν: Ιρανικός πύραυλος έπληξε ουρανοξύστη (vid)
02/03/2026 • 16:01
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας ουρανοξύστης στο Μπαχρέιν έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, στον ουρανοξύστη στεγάζονται ανώτερα στελέχη της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι του Μπαχρέιν δεν έχουν ακόμη εκδώσει καμία ανακοίνωση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ

