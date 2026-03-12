Μπαχρέιν: Ιρανικά πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων (vid)
X/ Asad Nasir
X/ Asad Nasir

12/03/2026 • 09:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Βίντεο από το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν δείχνει πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τεράστιες φλόγες σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μουχαράκ μετά από ιρανική επιδρομή.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν δεξαμενές καυσίμων στην εγκατάσταση στο βόρειο κυβερνείο του βασιλείου νωρίς την Πέμπτη και προειδοποίησε τους κατοίκους σε τέσσερις κοντινές πόλεις και χωριά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
