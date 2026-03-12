Μπαχρέιν: Ιρανικά πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων (vid)

Βίντεο από το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν δείχνει πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τεράστιες φλόγες σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μουχαράκ μετά από ιρανική επιδρομή.

🚨 FUEL STORAGE TANK IN 🇧🇭 BAHRAIN.pic.twitter.com/OjsH0iOYeF — Asad Nasir (@asadnasir2000) March 12, 2026

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν δεξαμενές καυσίμων στην εγκατάσταση στο βόρειο κυβερνείο του βασιλείου νωρίς την Πέμπτη και προειδοποίησε τους κατοίκους σε τέσσερις κοντινές πόλεις και χωριά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους.