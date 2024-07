Μπ. Ομπάμα: Πατριώτης ο Μπάιντεν αλλά αχαρτογράφητα νερά μπροστά μας

Την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα εγκωμιάζει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ωστόσο, στο μήνυμα του δεν υποστηρίζει ανοικτά την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις και παράλληλα προειδοποιεί για «αχαρτογράφητα νερά».

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε –και πάλι– ότι είναι πατριώτης ανώτερης τάξης», επισημαίνει ο Μπαράκ Ομπάμα κι εκφράζει αισιοδοξία ότι «η ηγεσία των Δημοκρατικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν εξαιρετικοί υποψήφιοι».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order. Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

Στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο 2024, αναφέρθηκαν ορισμένοι από τους ξένους ηγέτες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του και πως εκτιμά ότι βάσισε την απόφασή του σε αυτό που θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

«Σέβομαι την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για το υπόλοιπο της προεδρίας του», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Γνωρίζω ότι, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έλαβε την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού», προσέθεσε

«Σέβομαι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Η αιτιολόγηση αυτή αξίζει σεβασμό», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο εθνικό δίκτυο NRK.

«Ο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς της Αμερικής για πολλές δεκαετίες, και ένας πρόεδρος που υλοποίησε αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις».

«Κύριε Πρόεδρε Τζο Μπάιντεν, πολλές φορές λάβατε δύσκολες αποφάσεις που έκαναν την Πολωνία, την Αμερική και τον κόσμο πιο ασφαλή, και τη δημοκρατία και την ελευθερία πιο ισχυρές. Γνωρίζω ότι είχατε ως οδηγό σας τις ίδιες αρχές όταν ανακοινώσατε την τελευταία σας απόφαση. Ίσως τη δυσκολότερη στη ζωή σας», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Dear President @JoeBiden. You’ve taken many difficult decisions thanks to which Poland, America and the world are safer, and democracy stronger. I know you were driven by the same motivations when announcing your final decision. Probably the most difficult one in your life.