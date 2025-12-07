Μουσείο του Λούβρου: Διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε βιβλία του Τμήματος Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Mια διαρροή νερού τον περασμένο μήνα προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο τμήμα αιγυπτιακών αρχαιοτήτων του Λούβρου, υπογραμμίζοντας την επιδεινούμενη κατάσταση του πιο πολυσύχναστου μουσείου στον κόσμο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μια τολμηρή ληστεία κοσμημάτων που αποκάλυψε κενά ασφαλείας.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος La Tribune de l'Art ανέφερε ότι περίπου 400 σπάνια βιβλία επηρεάστηκαν, αποδίδοντας το συμβάν στην κακή κατάσταση των σωληνώσεων. Τόνισε επίσης ότι το τμήμα ζητούσε εδώ και καιρό χρηματοδότηση για την προστασία της συλλογής από τέτοιους κινδύνους, χωρίς επιτυχία.

Ο αναπληρωτής διαχειριστής του Λούβρου, Φρανσίς Στάινμποκ, δήλωσε στο BFM TV την Κυριακή ότι η διαρροή αφορούσε έναν από τους τρεις χώρους της βιβλιοθήκης του τμήματος αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Έχουμε εντοπίσει μεταξύ 300 και 400 έργα· η καταμέτρηση συνεχίζεται», είπε, προσθέτοντας ότι τα βιβλία που χάθηκαν ήταν «εκείνα που συμβουλεύονται οι αιγυπτιολόγοι, αλλά όχι πολύτιμα βιβλία».

Αναγνώρισε ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και χρόνια και δήλωσε ότι οι επισκευές έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις διαρρήκτες αφαίρεσαν μέρα μεσημέρι κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας τα κενά στην ασφάλεια του Λούβρου.

Τον Νοέμβριο, δομικές αδυναμίες οδήγησαν στο μερικό κλείσιμο μιας από τις αίθουσες που φιλοξενούν ελληνικά αγγεία και γραφεία.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο από το δημόσιο ελεγκτικό όργανο της Γαλλίας, γνωστό ως Cour des Comptes, ανέφερε ότι η αδυναμία του μουσείου να ανανεώσει τις υποδομές του επιδεινώθηκε από τις υπερβολικές δαπάνες για έργα τέχνης.