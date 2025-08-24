Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών (vids)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών "Detsky Mir". Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

MASSIVE FIRE in Moscow 'KIDS' store



One person confirmed killed in gas EXPLOSION on third floor



EVAC underway and Emergency Services INBOUND pic.twitter.com/oV6WXuojWN — World Events and breaking news🌎‼️ (@2ru_Events) August 24, 2025

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

🇷🇺⚡ An explosion occurred in the Central Children's World in Moscow.

According to preliminary data, a helium cylinder exploded on the third floor of the building.

According to the Ministry of Emergency Situations, one person died and three were injured. pic.twitter.com/EFDoUi8ml3 — Argonaut (@FapeFop90614) August 24, 2025

Ουκρανικά drones χτύπησαν τη Ρωσία - Πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ και σε τερματικό σταθμό πετρελαίου

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drones εναντίον του ρωσικού εδάφους σήμερα, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει την ανεξαρτησία της, προκαλώντας πυρκαγιές σε πυρηνικό σταθμό στο Κουρσκ και σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο λιμάνι Ουστ- Λούγκα.

Ένα από αυτά τα drones, που καταρρίφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, «εξερράγη και προκάλεσε ζημιές στον βοηθητικό μετασχηματιστή» πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία στον λογαριασμό της στο Telegram.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, αν και έχει μειωθεί η παραγωγική δυναμικότητα ενός από τους αντιδραστήρες.

«Το επίπεδο ραδιενέργειας στον βιομηχανικό χώρο του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ και στη γύρω περιοχή δεν έχει αλλάξει», τόνισε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι παραμένει «σε κανονικά επίπεδα».