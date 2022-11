Χερσώνα: Υψώθηκε η ουκρανική σημαία - Αποχώρησε ο ρωσικός στρατός

H ουκρανική σημαία κυματίζει και πάλι στην πόλη της Χερσώνας μετά την κάθε άλλο παρά συντεταγμένη υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων που με ανακοινώσεις του το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιχειρεί να εμφανίσει ως μια κίνηση τακτικής.

Την ώρα που το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έμεινε πίσω ίχνος ρωσικού εξοπλισμού ή Ρώσος στρατιώτης, οι μαρτυρίες δίνουν την εικόνα πανικού.

Μέλος του τοπικού συμβουλίου της Χερσώνας ανέφερε ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να εγκαταλείψουν την πόλη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ο Σερχίι Κλχαν, πρόσθεσε ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες που δεν κατάφεραν να φύγουν εγκαίρως χρειάστηκε να βάλουν πολιτικά ρούχα για να μην συλληφθούν.

Ο Guardian αναφέρει ότι τραυματισμένοι Ρώσοι στρατιώτες έχουν εγκαταλειφθεί στην πόλη ενώ οι στρατιώτες έπαιρναν εντολή να δραπετεύσουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Ενδεικτική είναι ανάρτηση Ρώσου στρατιώτη που ενημερώνει τους δικούς του ότι ζει και καλεί τους συμπολεμιστές τους να προστατεύσει ο καθένας με ό,τι τρόπο μπορεί τον εαυτό του. Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι πέταξε την στρατιωτική του στολή για να σωθεί, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν εντολή.

Russian fighter who was previously in Kherson, "13th", is in panic mode, saying... just watch for yourself. pic.twitter.com/yHFRRDIZnU — Dmitri (@wartranslated) November 10, 2022

Επίσης, εικόνες που αναρτώνται στο διαδίκτυο δείχνουν μια μεγάλη ουκρανική σημαία να κρέμεται στο κέντρο της πόλης της Χερσώνας από το βράδυ καθώς και στρατιώτες να κρεμάνε σημαίες σε κάθε οικισμό από τον οποίο περνούν και ταυτόχρονα να κατεβάζουν τις πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί από τους Ρώσους στις οποίες υμνούσαν την προσάρτηση της περιοχής.

First images of Ukrainian flags raised in the centre of Kherson. According to local telegram channels, this is the work of the partisans pic.twitter.com/cCOYUBMw9N — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 11, 2022

Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε πάντως χθες ότι η Ρωσία θέλει να μετατρέψει τη Χερσώνα σε «νεκρή πόλη» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έχουν γεμίσει νάρκες από διαμερίσματα μέχρι υπονόμους, ενώ ισχυρίζεται ότι σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν τη νότια ουκρανική πόλη από την άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Ο αξιωματούχος, Μιχαήλο Ποντόλιακ, έκανε το σχόλιο μια μέρα αφότου ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας διέταξε τα στρατεύματά του να αποσυρθούν από τη Χερσώνα για να λάβουν αμυντικές γραμμές στην απέναντι όχθη του Δνείπερου.

«Έτσι μοιάζει (ο) 'ρωσικός κόσμος': Ήρθαν, λήστεψαν, πανηγύρισαν, σκότωσαν μάρτυρες, άφησαν ερείπια και έφυγαν», έγραψε στο Twitter.

Κρεμλίνο: Δεν είναι ταπεινωτική η απόσυρση από τη Χερσώνα

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν αλλάζει το καθεστώς της περιοχής που ανακήρυξε η Ρωσία αφού την προσάρτησε από την Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε στους δημοσιογράφους ότι το καθεστώς της περιοχής είναι «καθορισμένο και μονιμοποιημένο» και δεν είναι πιθανές οι αλλαγές.

Σε ερώτηση δε του ανταποκριτή του BBC, Γουίλ Βέρνον, αν η απόσυρση των στρατευμάτων είναι ταπείνωση για τον Ρώσο πρόεδρο, ο Πεσκόφ απάντησε μονολεκτικά «όχι».

BBC: So you don’t think it’s a humiliation for the President?



Peskov: No



BBC: Is there regret in the Kremlin that you held such a ceremony, just a few weeks ago, on [annexing] Kherson?



Peskov: No — Will Vernon (@BBCWillVernon) November 11, 2022

Αποτυχία των ρωσικών στρατευμάτων

Η αποχώρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αποτυχίες της Μόσχας στον πόλεμο που διεξάγει, αν και η Ουκρανία ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να αμφιβάλλει για το αν τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς να δώσουν μάχη.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε την Τετάρτη, πως οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, στην οποία βρίσκεται η Χερσώνα, η μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχε καταλάβει η Μόσχα από το Φεβρουάριο που εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο κορυφαίος διοικητής του Σοϊγκού τού είπε ότι η κίνηση αυτή γίνεται για να σωθούν οι ζωές των Ρώσων στρατιωτών και για να υπερασπιστούν καλύτερα θέσεις στην άλλη όχθη του ποταμού.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Κατέρρευσε στρατηγικής σημασίας γέφυρα κοντά στη Χερσώνα

Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία του Μικολάιφ