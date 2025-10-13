Μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς θα επιστραφούν σήμερα, λένε οι οικογένειες των ομήρων

Το «Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων» ανακοίνωσε ότι μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς των ομήρων θα επιστραφούν σήμερα στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το Sky News, η οργάνωση χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας με τη Χαμάς, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι — ζωντανοί και νεκροί — θα επέστρεφαν.

Η Χαμάς είχε προειδοποιήσει ότι θα δυσκολευόταν να εντοπίσει ορισμένες από τις σορούς, ωστόσο το Φόρουμ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο και αγανακτισμένο».

«Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να αναλάβουν άμεση δράση για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Οι οικογένειες των νεκρών ομήρων περνούν εξαιρετικά δύσκολες ημέρες, γεμάτες βαθιά θλίψη. Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν όμηρο, οι μεσολαβητές οφείλουν να επιβάλουν την τήρηση των όρων της συμφωνίας και να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα αυτής της παραβίασης».

The hostage families were shocked and dismayed to learn that only 4 deceased hostages will be returned today, out of 28 held by Hamas.



This represents a blatant breach of the agreement by Hamas. We expect Israel’s government and the mediators to take immediate action to rectify… — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επιβεβαίωση από το Ισραήλ ότι έλαβε το πρωί τους 20 ζωντανούς ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη Δευτέρα τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Συγκεκριμένα, οι Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαράμπι, Μπέβιν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ θα παραδοθούν σήμερα, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβής ώρα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ γράφει σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X ότι με την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα σήμερα, «δεν ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή τις θλιμμένες οικογένειες των οποίων οι αγαπημένοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα».

«Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να εκπληρώσουμε την ιερή ηθική, εβραϊκή και ανθρώπινη υποχρέωσή μας — να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας… Μέχρι να διαλυθεί κάθε αμφιβολία και κάθε οικογένεια να βρει την ηρεμία της», προσθέτει.

בשעה של אור גדול לעם ישראל עם חזרתם של בנינו מהשבי, אנחנו לא שוכחים לרגע את המשפחות הכואבות שיקיריהן לא שבו. לא ננוח ולא נשקוט עד שנמלא את המחוייבות המוסרית, היהודית והאנושית הקדושה – השבת כל חטופינו. כולם. עד שתהיה התרת ספקות וסגירת מעגל לכל המשפחות. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 13, 2025

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, δήλωσε ότι το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία, αφού η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει μόνο τα πτώματα τεσσάρων από τους 28 σκοτωμένους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μας ενημέρωσαν ότι αργότερα σήμερα θα επιστραφούν περίπου τέσσερις σοροί ομήρων. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, καταβάλλονται προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για την άσκηση πίεσης ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία επιστροφής των σορών των πεσόντων», ανέφερε ο Ντεφρίν σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

“Today, after seven hundred and thirty-eight days, the last 20 living hostages have come home.

This is a defining moment.

A moment that belongs to the people of Israel and to all those who believe in humanity.”



🎥WATCH: IDF Spox., BG Effie Defrin, as Israel celebrates the… pic.twitter.com/aUQSiRN4p3 — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

«Απαιτούμε από τη Χαμάς να τηρήσει το μέρος της συμφωνίας. Δεν τους ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι όλοι να επιστρέψουν στις οικογένειές τους και να ταφούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.