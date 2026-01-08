Μινεάπολη: Μητέρα τριών παιδιών η 37χρονη που σκοτώθηκε από άνδρα της ICE (vid)

Η γυναικά που σκοτώθηκε από άνδρα της Αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη των ΗΠΑ την Τετάρτη είναι η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη, μετέδωσε την Πέμπτη το Associated Press.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως η Γκουντ ήταν Αμερικανίδα πολίτης, γεννημένη στο Κολοράντο, και δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, αφού στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Στους λογαριασμού της στα social media, η Γκουντ είχε δημοσιεύσει emoji με τη σημαία του Pride στο Instagram.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας των παιδιών τους, είπε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο την Τετάρτη και επέστρεφε στο σπίτι με τον τωρινό σύντροφό της, όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE.

Βίντεο που τραβήχτηκε από περαστικούς και δημοσιεύτηκε στα social meda δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει το αυτοκίνητό της, να της ζητά να ανοίξει την πόρτα και να αρπάζει τη λαβή. Όταν αρχίζει να προχωράει, ένας άλλος αστυνομικός της ICE που στέκεται μπροστά από το όχημα τραβά το όπλο του και αμέσως πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές το όχημα από κοντινή απόσταση.

This isn't "self defense" by ICE agents in Minneapolis, Minnesota. It's murder.



Watch in slow motion. The officer fires shots two and three at the woman after the vehicle is clearly out of harms way.



His intention wasn't to defend himself at that point. pic.twitter.com/2qav2KsdwC — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 7, 2026

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν την Γκουντ ως εγχώρια τρομοκράτη που είχε προσπαθήσει να χτυπήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το αυτοκίνητό της. Ο πρώην σύζυγός της είπε ότι δεν ήταν ακτιβίστρια και ότι δεν την είχε δει ποτέ να συμμετέχει σε διαμαρτυρία οποιουδήποτε είδους.

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι έχει δει το βίντεο της πυροβολισμών που έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «απαράδεκτη αφήγηση» της κυβέρνησης.

«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα ότι αυτό δεν ισχύει».

Ο φανερά θυμωμένος Φρέι είπε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης ήταν υπεύθυνοι για το χάος που προκάλεσαν στην πόλη, λέγοντας στην ICE: «Φύγετε από το Μινεάπολη». Ωστόσο, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις από την ICE

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και σε προάστιά της, με την εμπλοκή περίπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας, επιχειρώντας να τους σκοτώσει – ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Η κατάσταση ερευνάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή τους στο TruthSocial.

Νόεμ: Το θύμα παρακολουθούσε την αστυνομία και εμπόδιζε τη δουλειά της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χθες βράδυ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».