Μινεάπολη: Οργή για τον θάνατο γυναίκας οδηγού από πυρά αστυνομικού της ICE

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης γυναίκας, από αξιωματικό της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε «νόμιμη άμυνα» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración en Mineápolis, Minnesota.



El Gobierno de Trump dijo que era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma” durante un operativo contra indocumentados.pic.twitter.com/tGJYB7YN0c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2026

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού.

Ενώ σημειώνεται ότι τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

Το βράδυ της Τετάρτης, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί επιτόπου για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα, σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Hundreds of people in Minneapolis are protesting against ICE after a woman was fatally shot by an agent. pic.twitter.com/Bdw5GEUeAm — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται προς ένα όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός. Αλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι έχει δει το βίντεο της πυροβολισμών που έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «απαράδεκτη αφήγηση» της κυβέρνησης.

«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα ότι αυτό δεν ισχύει».

Ο φανερά θυμωμένος Φρέι είπε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης ήταν υπεύθυνοι για το χάος που προκάλεσαν στην πόλη, λέγοντας στην ICE: «Φύγετε από το Μινεάπολη». Ωστόσο, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις από την ICE

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και σε προάστιά της, με την εμπλοκή περίπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας, επιχειρώντας να τους σκοτώσει – ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Η κατάσταση ερευνάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή τους στο TruthSocial.

Νόεμ: Το θύμα παρακολουθούσε την αστυνομία και εμπόδιζε τη δουλειά της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χθες βράδυ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».