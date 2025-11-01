Μικρό αεροπλάνο έπεσε σε δέντρο δίπλα σε σπίτι στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας (vids) 

Σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από ένα σπίτι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης συνετρίβη ένα μικρό αεροπλάνο, που έπεσε από τον ουρανό και προσέκρουσε σε ένα δέντρο.

Ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός στα συντρίμμια του αεροπλάνου κι άλλος ένας επιβάτης σώθηκε ως εκ θαύματος, αλλά διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα συνέβη χθες Παρασκευή κοντά στο αεροδρόμιο της κομητείας Σαρατόγκα της πολιτείας της Νέας Υόρκης κι ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.

Οι κάτοικοι του σπιτιού πετάχθηκαν έντρομοι έξω στις 10:27 το πρωί της Παρασκευής τοπική ώρα όταν άκουσαν τον κρότο από τη συντριβή του μικρού αεροπλάνου πάνω στο δέντρο. Το τετραθέσιο 1964 Mooney M20E βρέθηκε σμπαραλιασμένο στο δρομάκι που οδηγεί στο σπίτι.

