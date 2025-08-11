Μηχανική βλάβη σε αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ (vid)

Με ασφάλεια προσγειώθηκε εν τέλει το αεροπλάνο της πτήσης IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ, το οποίο παρουσίασε βλάβη στον εξοπλισμό του.

Η βλάβη αυτή οδήγησε την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 — Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ κλήθηκε επίσης να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσής του. Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 161 επιβάτες, έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για προσγείωση προτού τελικά τα καταφέρει με επιτυχία.

Πηγή: Jerusalem Post