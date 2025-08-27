Μετά την κρίση στη Γαλλία, ο Μακρόν δηλώσει πως δεν εξετάζει πρόωρες εκλογές
Christophe Simon, Pool via AP
27/08/2025 • 13:46 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:10
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζει πως δεν εξετάζει το σενάριο προώρων βουλευτικών εκλογών, δήλωσε το Παρίσι την Τετάρτη στον απόηχο της πολιτικής κρίσης που βιώνει -ξανά- η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνησή του σχετικά με τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό, την οποία φαίνεται ότι θα χάσει.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σοφί Πριμά ανέφερε την Τετάρτη πως ο Μακρόν μίλησε σε μέλη του υπουργικού συμβουλίου και υποστήριξε πως η γαλλική οικονομία είναι συμπαγής. Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με απώλειες 1,7%, ενώ την Τετάρτη σημειώνει μικρά κέρδη. 

Η Πριμά πρόσθεσε πως  δεν συζήτησε την επιλογή της διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνομιλία που είχε με τους υπουργούς.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υποσχέθηκε χθες Τρίτη να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε χθες ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού».

Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

