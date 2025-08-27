Γαλλία: Αναδίπλωση του υπουργού Οικονομικών - «Δεν απειλούμαστε από το ΔΝΤ»

Σε «μάζεμα» των δηλώσεων που έκανε για το ενδεχόμενο προσφυγής της Γαλλίας στο ΔΝΤ προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ερίκ Λομπάρ, εν μέσω των μεγάλων πιέσεων που δέχεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού.

Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είπε ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών.

Η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο ΔΝΤ, αλλά η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισ. ευρώ.

Ο Λομπάρ υποστήριξε σε ανάρτηση του την Τρίτη πως «η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία.

Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» υποστήριξε ο Λομπάρ.

La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.



— Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025

Καθησυχαστικά μηνύματα για την πορεία της γαλλικής οικονομίας θέλησε να στείλει νωρίτερα την Τετάρτη και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε επικοινωνία με μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ο Μακρόν ανέφερε πως η γαλλική οικονομία είναι «συμπαγής».

Ακόμα, φαίνεται πως δεν συζήτησε το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών.