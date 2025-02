Live η Διάσκεψη του Μονάχου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία ξεκινά την Παρασκευή και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή.

Η ετήσια διάσκεψη Ασφαλείας, φέτος θα είναι κάπως διαφορετική από την προηγούμενες, καθώς η νέα διακυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου προς τη Γηραιά Ήπειρο.

Έπειτα, θα ακολουθήσει συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πυροδότησε νέα σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου.

Σημειώνεται ότι, η Διάσκεψη ξεκινά με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης με αυτοκίνητο στο Μόναχο το πρωί της Πέμπτης.

Δείτε ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν στη Διάσκεψη του Μονάχου:

Τη βούληση της ΕΕ να θέσει την Ουκρανία σε θέση ισχύος πριν από οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις και να της παράσχει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», εξέφρασαν στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Επιτροπής, φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, η Φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα διαβεβαίωσαν για τη σταθερή υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη, συνολική και διαρκής ειρήνη που θα οδηγήσει σε μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία και θα εγγυηθεί την ασφάλεια της ίδιας και της Ευρώπης.

Ο Ουκρανός βουλευτής Ολέκσιγι Γκοντσαρένκο, ο οποίος βρίσκεται στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, σχολίασε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί για την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ είναι «η πλήρης ταπείνωση όλων των Ευρωπαίων ηγετών».

«Οι άνθρωποι στην αίθουσα είναι σοκαρισμένοι», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

«Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Βανς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι γραφειοκράτες κοιτάζονταν μεταξύ τους και δεν ακούστηκαν σχεδόν καθόλου χειροκροτήματα».

For most of Vance's speech, the European leaders and bureaucrats looked at each other, and there was almost no applause.

«Η Ευρώπη πρέπει να «ενισχύσει» την άμυνά της και οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου», δήλωσε την Παρασκευή (14/02) σε ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «στην Ουάσινγκτον, υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη».

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, ως μέρος μιας κοινής συμμαχίας, οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ η Αμερική εστιάζει σε περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Βανς.

«Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρώπη», ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/02) η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Διάσκεψη του Μονάχου.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ συμφωνούν ότι για να τερματιστεί η αιματοχυσία, η Ουκρανία χρειάζεται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας».

