ΥΠΕΞ Βρετανίας: Ο Ζελένσκι πρέπει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε την Παρασκευή (14/02) ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμφώνησαν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Με ενθάρρυναν πολύ οι συνομιλίες μας για την Ουκρανία», τόνισε ο Λάμι, μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Βανς.

«Όλοι μας έχουμε αυτή την επιθυμία να τερματίσουμε αυτόν τον φρικτό πόλεμο. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει διαρκής ειρήνη...υπήρξε μια συμφωνία ότι ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί πρέπει να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας που θα είναι το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

Last year @VP @JDVance and I shared a panel at Munich from opposition. It was great to see him again today in Munich from government.



We reaffirmed the UK-US special relationship and discussed building on our strong trade which already delivers growth and jobs for millions. pic.twitter.com/yol0qfmHv2