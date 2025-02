Φον ντερ Λάιεν: Θα προτείνω εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα

«Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρώπη», ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/02) η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Διάσκεψη του Μονάχου.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ συμφωνούν ότι για να τερματιστεί η αιματοχυσία, η Ουκρανία χρειάζεται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας». «Μια αποτυχημένη Ουκρανία θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αλλά θα αποδυναμώσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, σύμφωνα με το BBC, τόνισε στη σύνοδο κορυφής ότι το μέλλον της Ουκρανίας «βρίσκεται στην Ευρώπη» και ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για την ένταξη της χώρας στο μπλοκ.

«Oι εμπορικοί πόλεμοι και οι τιμωρητικοί δασμοί δεν έχουν νόημα», τόνισε απαντώντας στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ενώ πρόσθεσε ότι «λειτουργούν σαν φόρος, οδηγούν στον πληθωρισμό και χτυπούν τους εργαζομένους και στις δύο πλευρές».

Tariffs drive inflation and hit workers the hardest.



It's not good business.



Because we need to protect our workers and preserve our interests, unjustified tariffs on the EU will not go unanswered.



Of course, we are ready to find agreements that work for all. pic.twitter.com/kuhApN9nAT