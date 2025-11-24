Μερτς: Ο Τραμπ δείχνει προθυμία για κοινό ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε προθυμία να εξετάσει ένα από κοινού διαμορφωμένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

«Και αυτό ακριβώς πέτυχαν χθες στη Γενεύη οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των ευρωπαϊκών κρατών-μελών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το προσωρινό αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα αποσαφηνίστηκαν, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τούσκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ–Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα επεσήμανε ότι «καμία συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρώπης. Αντιθέτως, θα πρέπει να τη θωρακίζει».

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συνέχισαν τη Δευτέρα τις συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την κατάρτιση ενός αμοιβαία αποδεκτού ειρηνευτικού σχεδίου, αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούσαν ως «λίστα επιθυμιών» του Κρεμλίνου.