Οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχτεί το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Μία από τις πηγές, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση του σχεδίου των 28 σημείων που ανέπτυξε από κοινού με τη Μόσχα, και που θα σημάνει σημαντικές παραχωρήσεις, εφόσον υιοθετηθεί, από την Ουκρανία.

Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ: Ακλόνητη η στήριξη μας στον Ζελένσκι

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ Κίεβο και Μόσχα εξετάζουν τα αμερικανικά σχέδια ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στην άμυνα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπίζονται την κυριαρχία της χώρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για τη συνεχή και πλήρη στήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «τη διασφάλιση των ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει «αφετηρία» για οποιαδήποτε συζήτηση περί εδαφικών ζητημάτων.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι τόνισαν πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «που επηρεάζει ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ» απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή «συναίνεση μεταξύ των συμμάχων».

Επίσης, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ιδίως τη δέσμευση στην κυριαρχία της χώρας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επαφής του με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μέσω της οποίας τονίζει «ευγνωμοσύνη του για την ειλικρινή υποστήριξή τους» προς τη χώρα του.

I held a joint call with President of France @EmmanuelMacron, Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer, and @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for their principled support for Ukraine and for all our people.



We discussed the plan for peace for Ukraine and all… pic.twitter.com/Lz6Tq38QUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι συζήτησαν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συμπλήρωσε ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμο και ότι εξετάζει το έγγραφο που έχουν ετοιμάσει.