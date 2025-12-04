Μερτς: Η ΕΕ πρέπει να μοιραστεί δίκαια τους κινδύνους από το σχέδιο χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τάχθηκε υπέρ της παροχής εγγυήσεων προς το Βέλγιο ότι οι κίνδυνοι από τη σχεδιαζόμενη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας θα κατανεμηθούν δίκαια μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Μερτς σημείωσε ότι κάθε χώρα θα πρέπει «να αναλάβει ίσο μερίδιο του κινδύνου, ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική της ισχύ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την άνευ προηγουμένου χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή ένα σχέδιο διεθνούς δανεισμού με στόχο την άντληση 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του στρατού της και οι βασικές υπηρεσίες εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Η πρόταση δεν έπεισε το Βέλγιο, το οποίο διακρατεί τη μερίδα του λέοντος των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και έχει εκφράσει σειρά νομικών επιφυλάξεων.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι το Βέλγιο δεν μπορεί ευλόγως να βασιστεί μόνο σε πολιτικές διαβεβαιώσεις και αξίζει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις.

«Θα ήταν απαράδεκτο μια μόνο χώρα να επωμιστεί υπέρμετρο βάρος σε αυτό το ζήτημα», τόνισε ο Μερτς.