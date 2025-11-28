Μερτς: Επιστολή στην Κομισιόν για χαλάρωση στην απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα στείλει επιστολή στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, προτρέποντας την Κομισιόν να χαλαρώσει την προγραμματισμένη απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, υποστηρίζοντας ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μερτς υποστηρίζει ότι το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης είναι μη ρεαλιστικό, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα και πιο αργή από την αναμενόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι εταίροι του συνασπισμού του, οι Σοσιαλδημοκράτες, ήταν διχασμένοι, αλλά την Πέμπτη η κυβέρνηση συμφώνησε να ζητήσει εξαιρέσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλής απόδοσης.

«Όλοι γνωρίζαμε την τρέχουσα κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μερτς χαρακτηρίζοντάς την «επισφαλή».

Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευση της Γερμανίας στους στόχους προστασίας του κλίματος, λέγοντας πως «θέλουμε να τους επιτύχουμε με κινητικότητα που θα διατηρήσει επίσης τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και ειδικά στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία».

Ο Μερτς είπε ότι θα στείλει επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στην οποία θα περιγράφει τη θέση του Βερολίνου.

Η Κομισιόμν αναμένεται να ανακοινώσει τους επικαιροποιημένους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των αυτοκινήτων στις 10 Δεκεμβρίου.

Πριν από την ημερομηνία αυτή, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Mercedes και η BMW άσκησαν πιέσεις για μεταβατικές τεχνολογίες, καθώς αντιμετωπίζουν μια πιο αργή από την αναμενόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην περιοχή.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία VDA χαιρέτισε την πίεση του Βερολίνου για εξαιρέσεις.

«Αυτά είναι καλά νέα για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους της», δήλωσε η πρόεδρος της VDA, Χίλντεγκαρντ Μιούλερ.

Για να υπογραμμίσει τη δέσμευσή της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η κυβέρνηση συνασπισμού συμφώνησε να δώσει επιδοτήσεις για να βοηθήσει τα νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα.

Η ομάδα εκστρατείας Transport and Environment (T&E) επέκρινε την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι το Βερολίνο προσκολλάται σε ξεπερασμένη τεχνολογία.

«Όποιος πιστεύει ότι η Γερμανία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και δημιουργία αξίας στο μέλλον με την τεχνολογία των κινητήρων εσωτερικής καύσης, η οποία είναι ήδη ξεπερασμένη σήμερα, κλείνει σκόπιμα τα μάτια του στην πραγματικότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της T&E Γερμανίας, Sebastian Bock.

Ζητώντας από τις μεγάλες εταιρείες να ηλεκτροποιήσουν το 75% των καινούργιων αυτοκινήτων τους έως το 2030, με απαιτήσεις «Made in EU», μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον 1,2 εκατομμύρια τοπικά παραγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με έρευνα της T&E που είδε το Reuters.