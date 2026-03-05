Μέλονι: Στέλνουμε βοήθεια για την αεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου

Η Ιταλία σχεδιάζει να αποστείλει βοήθεια για αεροπορική άμυν στις χώρες του Κόλπου, εν μέσω ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιταλία προτίθεται να στείλει βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, ειδικά στον τομέα της άμυνας και ιδιαίτερα της αεράμυνας», δήλωσε η Μελόνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.

🇮🇹 PM Giorgia Meloni says Italy is preparing to send air-defence systems to Gulf countries after Iranian missile and drone attacks across the region.



Rome is considering deploying SAMP/T batteries capable of intercepting ballistic missiles following requests from Gulf states for… pic.twitter.com/PlK5odrwZN — Europa.com (@europa) March 5, 2026

«Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή πρόκειται για φιλικές χώρες, αλλά κυρίως επειδή δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι εκεί — άνθρωποι που θέλουμε, και οφείλουμε, να προστατεύσουμε», πρόσθεσε.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή