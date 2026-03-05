Μέλονι: Στέλνουμε βοήθεια για την αεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου
Μέλονι: Στέλνουμε βοήθεια για την αεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου

Η Ιταλία σχεδιάζει να αποστείλει βοήθεια για αεροπορική άμυν στις χώρες του Κόλπου, εν μέσω ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιταλία προτίθεται να στείλει βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, ειδικά στον τομέα της άμυνας και ιδιαίτερα της αεράμυνας», δήλωσε η Μελόνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.

«Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή πρόκειται για φιλικές χώρες, αλλά κυρίως επειδή δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι εκεί — άνθρωποι που θέλουμε, και οφείλουμε, να προστατεύσουμε», πρόσθεσε.

