Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο – Κρίσιμη η κατάσταση στο Εθνικό Πάρκο

Από το απόγευμα της Παρασκευής μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει τις πλαγιές του Monte Somma, τμήμα του Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου, απειλώντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές.
🔥 Violento incendio dalla serata di ieri nel versante del Vesuvio. Foto di Gio_72 per "Tornado in Italia".— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 9, 2025
Aria irrespirabile a Terziglio e Boscoreale, ma anche a Torre Annunziata e Torre del Greco. L'incendio ha coinvolto il versante sud del Monte Somma. pic.twitter.com/RLXqUmrF9g
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι φλόγες έχουν επεκταθεί στις περιοχές Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων. Πυκνές στήλες καπνού είναι ορατές από τη Νάπολη, ενώ οι αρχές μιλούν για μια «ακόμα κρίσιμη» κατάσταση που απαιτεί διαρκή επιτήρηση.
🔵 #Napoli Ancora attivo il vasto incendio divampato ieri pomeriggio nel Parco Nazionale del #Vesuvio, nei territori di #Terzigno e #Ottaviano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno superato quota 1.000 mt. I mezzi aerei, che hanno operato fino al tramonto, hanno ripreso all'alba pic.twitter.com/GVWg7nP4xC— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 9, 2025
Το Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου καλεί σε επαγρύπνηση και συνεργασία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή.
Lingue di fuoco altissime e ben visibili da lontano stanno caratterizzando l'incendio della pineta di Terzigno, in pieno Parco nazionale del #Vesuvio, che ormai va avanti da quattro giorni. Canadair, Vigili del fuoco e Protezione civile non riescono a domare le fiamme. pic.twitter.com/LwuiA4KT98— MC (@Virus1979C) August 8, 2025
Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πολύτιμο πευκοδάσος και τμήματα της μοναδικής χλωρίδας του ηφαιστειακού οικοσυστήματος. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ή σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.
Πηγές: Reuters – Rai News, ANSA, Repubblica, Parco Nazionale del Vesuvio