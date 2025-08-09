Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο – Κρίσιμη η κατάσταση στο Εθνικό Πάρκο
09/08/2025 • 11:11
09/08/2025 • 11:11
Από το απόγευμα της Παρασκευής μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει τις πλαγιές του Monte Somma, τμήμα του Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου, απειλώντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι φλόγες έχουν επεκταθεί στις περιοχές Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 1.050 μέτρων. Πυκνές στήλες καπνού είναι ορατές από τη Νάπολη, ενώ οι αρχές μιλούν για μια «ακόμα κρίσιμη» κατάσταση που απαιτεί διαρκή επιτήρηση.

Το Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου καλεί σε επαγρύπνηση και συνεργασία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πολύτιμο πευκοδάσος και τμήματα της μοναδικής χλωρίδας του ηφαιστειακού οικοσυστήματος. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ή σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Πηγές: Reuters – Rai News, ANSA, Repubblica, Parco Nazionale del Vesuvio

