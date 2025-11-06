Μεγάλη ουκρανική επίθεση στη Ρωσία, με τουλάχιστον 75 drones

Η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία με τουλάχιστον 75 drones την Πέμπτη, προκαλώντας πυρκαγιά σε μια βιομηχανική περιοχή της νότιας πόλης Βόλγκογκραντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και διακόπτοντας δεκάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα.

Η Ουκρανία χτυπά εδώ και αρκετούς μήνες ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τη ρωσική οικονομία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία.

Ο κυβερνήτης του Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, δήλωσε ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε από θραύσματα και ότι προκλήθηκε πυρκαγιά σε μια βιομηχανική ζώνη στην περιοχή Κρασνοαρμέισκ της πόλης, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Στάλινγκραντ.

Στην περιοχή βρίσκεται το μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το οποίο έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί από την Ουκρανία. Το 2024, το διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ επεξεργάστηκε 13,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου, ή 5,1% του συνολικού όγκου των ρωσικών διυλιστηρίων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 75 ουκρανικά drones, εκ των οποίων 49 στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 13 αεροδρόμια σε όλη τη Ρωσία διέκοψαν τις πτήσεις λόγω της επίθεσης με drones.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις της προωθούνται προς τα βόρεια στο Ποκρόβσκ, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής πόλης.

Ο ρωσικός στρατός δηλώνει ότι ελέγχει πλέον περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Χάρτες που υποστηρίζουν την Ουκρανία δείχνουν ότι η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέχρι στιγμής φέτος - οι ίδιοι χάρτες αναφέρουν ότι στο τέλος του 2023, η Ρωσία έλεγχε το 18% της Ουκρανίας.