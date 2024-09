Μασκ: Διαψευδει τις φήμες για ειδύλλιο με τη Μελόνι - «Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση»

Μετά από δηλώσεις του Ίλον Μασκ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, ότι «ακόμη πιο όμορφη εσωτερικά από ό,τι εξωτερικά», διέρρευσαν φήμες για.. ειδύλλιο, τις οποίες ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας του X διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε αποκαλέσει «πολύτιμη ιδιοφυΐα».

«Ήμουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση με την πρωθυπουργό Μελόνι», έγραψε ο Μασκ στο X.

Do you think They’ll date? 🤣 pic.twitter.com/XXs1U45kjb