Καντίροφ: Ο Μασκ μου απενεργοποίησε το Cybertruck που μου χάρισε

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ κατηγόρησε την Πέμπτη τον Ίλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Tesla, ότι απενεργοποίησε εξ αποστάσεως το ηλεκτρικό όχημα παντός εδάφους Tesla Cybertruck που φέρεται να του είχε δωρίσει τον Αύγουστο.

Ο Καντίροφ, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή την Τσετσενία εδώ και 17 χρόνια, εμφανίστηκε τον Αύγουστο σε ένα βίντεο να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου είχε τοποθετήσει ένα πολυβόλο.

Ισχυρίστηκε ότι ο Μασκ του έκανε δώρο το αυτοκίνητο, κάτι που ο επιχειρηματίας διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είστε τόσο καθυστερημένοι που πιστεύετε πως δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό; Είναι απίστευτο», έγραψε ο Μασκ.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?



That’s amazing 🤣🤣