Ο Μασκ απαντά στα σχόλια περί δωρεάς Tesla στον Καντίροφ: «Είστε τόσο καθυστερημένοι;»

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο του Τσετσενού ηγέτη Ρασμάν Καντίροφ με το Cybertruck της Tesla το οποίο φαίνεται να εξόπλισε με ένα πολυβόλο, με τον διεθνή Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ζητούν από τον δισεκατομμυριούχο και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Ίλον Μασκ, να απαντήσει στους ισχυρισμούς περί «δωρεάς» εξοπλισμένων αυτοκινήτων.

Τη Δευτέρα ο Μασκ αποφάσισε τελικά να απαντήσει στα σχόλια στο Χ στα οποία τον κατηγορούσαν πως ο ίδιος δώρισε το όχημα στον Τσετσενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είστε τόσο καθυστερημένοι που πιστεύετε πως δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό; Είναι απίστευτο», έγραψε ο Μασκ.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general? That’s amazing 🤣🤣

Ο Καντίροφ, διορισμένος από το Κρεμλίνο ηγέτης της Τσετσενίας, είναι σταθερός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και έχει παράσχει στρατεύματα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Σάββατο, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που έμοιαζε με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

I'm confused. @WestPoint_USMA just had @ElonMusk as its convocation speaker, when Musk is providing vehicles ready for military use to sanctioned enemies of America? Why isn't this the biggest story in America today? Why is West Point coddling a man working openly against the US? https://t.co/JBGaMCWvrN