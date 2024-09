Μασκ: Η SpaceX σχεδιάζει να φτάσει στον Άρη με μη επανδρωμένα διαστημόπλοια σε δύο χρόνια

Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει περίπου πέντε μη επανδρωμένα διαστημόπλοια στον Άρη σε δύο χρόνια, δήλωσε ο Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή (22/9).

«Εφόσον καταφέρουν να φτάσουν με ασφάλεια, τότε οι επανδρωμένες αποστολές θα είναι εφικτές σε τέσσερα χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που υπάρξουν «προκλήσεις» οι επανδρωμένες αποστολές θα αναβληθούν για δύο χρόνια.

Ο Ίλον Μασκ κατέστησε επίσης σαφές ότι «ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με την επιτυχία των μη επανδρωμένων διαστημόπλοιων, η SpaceX θα αυξήσει τον αριθμό των διαστημοπλοίων που ταξιδεύουν στον Άρη με κάθε ευκαιρία διέλευσης».

«Θα υπάρχουν χιλιάδες Starships που θα πάνε στον Άρη και θα είναι ένα υπέροχο θέαμα. Μπορείτε να φανταστείτε; Εκπληκτική επιτυχία», τόνισε.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.



If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.



