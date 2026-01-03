Μαμντάνι: Αντιδράσεις για την απόφασή του να ακυρώσει διατάγματα κατά του αντισημιτισμού

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, μετά την ακύρωση δύο εκτελεστικών διαταγμάτων που αφορούσαν τον αντισημιτισμό και το μποϊκοτάζ του Ισραήλ, υπερασπίστηκε τις ενέργειές του εν μέσω έντονη κριτικής από την ισραηλινή κυβέρνηση και ανησυχίες από τοπικές εβραϊκές ομάδες.

Ως μία από τις πρώτες του ενέργειες ως δήμαρχος, ο Μαμντάνι αρνήθηκε να ανανεώσει δύο εκτελεστικά διατάγματα που είχε υπογράψει ο πρώην δήμαρχος Έρικ Άνταμς: το ένα υιοθετούσε έναν ευρύ ορισμό του αντισημιτισμού και το άλλο απαγόρευε στους υπαλλήλους του δήμου να συμμετέχουν στο κίνημα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το POLITICO, τα διατάγματα που καταργήθηκαν ήταν μέρος μιας σειράς διαταγμάτων που είχε υπογράψει ο Άνταμς και τα οποία ο Μαμντάνι ανακάλεσε. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους Εβραίους Νεοϋορκέζους, αλλά δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για τους λόγους που ακύρωσε τις διαταγές.

Την Παρασκευή, μια ομάδα εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων η UJA-Federation of New York, το τμήμα της Νέας Υόρκης του Jewish Community Relations Council και το New York Board of Rabbis, εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του Μαμντάνι αφαίρεσαν δύο σημαντικές προστασίες κατά του αντισημιτισμού, αν και τον επαίνεσαν για τη διατήρηση των άλλων δύο στοιχείων της πολιτικής του Άνταμς.

«Η κοινότητά μας θα αναζητήσει μια σαφή και σταθερή ηγεσία που θα επιδεικνύει σοβαρή δέσμευση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και θα διασφαλίζει ότι οι εξουσίες του γραφείου του δημάρχου θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ασφάλειας και της ενότητας, και όχι για την προώθηση διχαστικών προσπαθειών όπως το BDS», ανέφερε η δήλωση.