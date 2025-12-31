Το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο απαγορεύουν τα ταξίδια στους πολίτες των ΗΠΑ - Αντίποινα στον Τραμπ

Το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν απαγόρευση ταξιδιών στους Αμερικανούς πολίτες ως αντίποινα σε παρόμοιο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις που εξέδωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών τους αργά την Τρίτη, οι δύο χώρες της Δυτικής Αφρικής δήλωσαν ότι ενεργούν στο όνομα της «αμοιβαιότητας», μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στις 16 Δεκεμβρίου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει τις δύο χώρες και άλλες πέντε σε έναν κατάλογο χωρών που υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση ταξιδιού.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η επέκταση της απαγόρευσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, ισχύει για «χώρες με αποδεδειγμένες, επίμονες και σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο, την εξέταση και την ανταλλαγή πληροφοριών για την προστασία της χώρας από απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».

Το Μάλι δήλωσε την Τρίτη ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον να το προσθέσει στον κατάλογο απαγόρευσης ταξιδιού ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και ότι η αιτιολογία που δόθηκε δεν δικαιολογείται από «πραγματικές εξελίξεις επί τόπου».

Το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο δεν είναι οι πρώτες χώρες που λαμβάνουν τέτοια μέτρα που επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες μετά την επιβολή των ταξιδιωτικών περιορισμών του Τραμπ.

Στις 25 Δεκεμβρίου ο Νίγηρας ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να εκδίδει βίζες σε Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τον Ιούνιο, το Τσαντ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την έκδοση βίζας σε Αμερικανούς πολίτες, αφού συμπεριλήφθηκε σε προηγούμενη λίστα 12 χωρών που επηρεάζονται από την απαγόρευση ταξιδιού.