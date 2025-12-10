Διπλωματικός «πυρετός» για το Ουκρανικό

Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για το ουκρανικό ζήτημα, η διπλωματική σκακιέρα παίρνει «φωτιά», καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη προσπαθούν να βρουν κοινό βηματισμό, για την πορεία προς μια ενδεχόμενη ειρήνη.

Συγκεκριμένα, μια νέα συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», που αποτελείται από τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η συνάντηση της ''Συμμαχίας των Προθύμων'' αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.

Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.

Πηγή: Toby Melville/Pool Photo via AP

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, με αντάλλαγμα υποσχέσεις ασφαλείας που κρίνονται ανεπαρκείς για την Ουκρανία.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες.

Τηλεδιάσκεψη Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Τραμπ για την Ουκρανία

Νωρίτερα, τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και με αντικείμενο το Ουκρανικό, είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φριντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και την διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Όπως αναφέρει το Ελιζέ συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για τον λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι «οι ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες συνομιλίες ειρήνης υπό αμερικανική ηγεσία, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία και για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και ότι η εντατική εργασία πάνω στο σχέδιο ειρήνης θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Μακρόν: Μίλησα με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα την Τετάρτη με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Βρισκόμουν στο δημαρχείο του Σεν Μαλό για μια τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένους συναδέλφους και τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα», είπε ο Μακρόν, αφού έφτασε με καθυστέρηση σε δημόσια συζήτηση στην πόλη της Βρετάνης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είχαμε περίπου 40 λεπτά συζήτησης για να προωθήσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Ουκρανία και ΗΠΑ θα μιλήσουν σήμερα για το ειρηνευτικό σχέδιο

Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους τους για ζητήματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι «το ευρύτερο πλαίσιο των 20 σημείων για ένα σχέδιο ειρήνης θα παραδοθεί στις ΗΠΑ «στο άμεσο μέλλον».

We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.



Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι προσθέτει ότι «συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με όλους τους εταίρους μας σε καθημερινή βάση, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα πρέπει να είναι αξιόπιστα και αξιοπρεπή για την Ουκρανία».

Επίσης, μέσω της ανάρτησής του γνωστοποιεί ότι αύριο η «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεδριάσει πάλι για να «εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας».

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος καταλήγει την ανάρτησή του, σημειώνοντας πως «πιστεύουμε ότι η ειρήνη δεν έχει εναλλακτική λύση και τα βασικά ερωτήματα είναι πώς να αναγκάσουμε τη Μόσχα να σταματήσει τις δολοφονίες και τι συγκεκριμένα θα αποτρέψει τη Ρωσία από μια τρίτη εισβολή».