Κυρ. Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στην αυριανή τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Η αυριανή απογευματινή συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» αναβάλλεται καθώς στις 17.45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» που οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.