Μακρόν: Η Ρωσία δεν θα πρέπει να υπολογίζει σε «ευρωπαΐκή κόπωση» στο ουκρανικό ζήτημα

Την πρόθεση της Γαλλίας «να θέσει τη βιομηχανική και τεχνολογική αριστεία της στην υπηρεσία της Ουκρανίας και συνεπώς ολόκληρης της Ευρώπης» εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος τον επισκέφτηκε στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να υπολογίζει σε «ευρωπαϊκή κόπωση» στο ουκρανικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να ενισχύει την Ουκρανία, όχι μόνο στο στρατιωτικό, αλλά και στο οικονομικό πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.

Μία Ουκρανία πιο δυνατή, δημοκρατική και ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυναμώνει την Ευρώπη, είπε επίσης ο Μακρόν, ο οποίος ερωτηθείς αν η Γαλλία θα εξακολουθήσει να κινείται στην ίδια γραμμή όταν ο ίδιος αποχωρήσει το 2027 από την προεδρία της Δημοκρατίας, εξέφρασε την ελπίδα ο πόλεμος της Ρωσίας κατά τις Ουκρανίας να έχει λήξει ως τότε.

Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της, ο Εμάνουελ Μακρόν δεν υπήρξε ιδιαίτερα σαφής λέγοντας ότι θα εξευρεθούν σταδιακά και στο πλαίσιο της ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας.

Σημείωσε ωστόσο πως από τη στιγμή που κινητοποιούνται ευρωπαϊκά κεφάλαια υπέρ της Ουκρανίας η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί, υποκαθιστώντας στο μέτρο του δυνατού τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες κατά του εμπορικού στόλου-φάντασμα της Ρωσίας, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό ο πόλεμος της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, ενώ χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών πετρελαίου εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία της Γαλλίας με τη χώρα του για τα Rafale ιστορική και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν είναι μόνη της σε ό,τι αφορά την άμυνά της.