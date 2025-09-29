Μ. Ρούμπιν: Πώς μπορεί ο Τραμπ να «αφοπλίσει» τους S-400 και να δώσει στην Τουρκία F-35

Για το πώς η Ουάσινγκτον να ξεπεράσει το εμπόδιο των S-400 και να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 μίλησε σε συνέντευξή του στο Euronews ο πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και αναλυτής του American Enterprise Institute, Μάικλ Ρούμπιν.

Ο Ρούμπιν θεωρεί ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Τουρκία. «Αυτό που υποδηλώνουν οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη στο υπουργείο Εξωτερικών είναι, ξέρετε κάτι, ίσως η Τουρκία δεν θα έπρεπε να είναι το κεντρικό σημείο όλων αυτών των περιοχών. Η όλη ιδέα της μετακίνησης της Τουρκίας στο Γραφείο Υποθέσεων Εγγύς Ανατολής στο υπουργείο Εξωτερικών είναι ουσιαστικά να πούμε ότι η Τουρκία είναι πολύ περισσότερο δύναμη της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή παρά δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου, και δεν πρόκειται να δώσουμε στην Τουρκία προνόμιο με την ικανότητά της να έχει δικαίωμα βέτο στις εξελίξεις στην περιοχή», υπογραμμίζει ο Ρούμπιν στο euronews.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω τον Ερντογάν να το σταματάει αυτό επειδή είναι πολύ επικερδές για τον ίδιο τον Ερντογάν. Ταυτόχρονα, αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ουάσιγκτον είναι το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35, οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αρθούν. Υπάρχουν δύο προβλήματα με αυτό. Πρώτον, και τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο υπονοούν ότι δεν πρόκειται να το υποστηρίξουν αυτό. Και όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σπάνιο σήμερα στην Ουάσιγκτον να συμφωνήσουν και τα δύο κόμματα σε οτιδήποτε. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλη δουλειά μπροστά του. Τώρα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και αυτό που στην πραγματικότητα προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ και αυτό που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας που επιβλήθηκαν όταν η Τουρκία αγόρασε τους S-400 είναι να αφαιρεθεί ίσως ένα εξάρτημα από τους S-400 και στη συνέχεια να ειπωθεί ότι έχoυν παροπλιστεί.

Αυτό δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, επειδή αν πάρετε για παράδειγμα τη Βόρεια Κορέα και αφαιρέσετε μια βίδα από το πυρηνικό της όπλο, εξακολουθεί να είναι ένα πυρηνικό όπλο μείον μια βίδα. Έτσι, το ερώτημα είναι αν η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να κατευνάσει τον Ερντογάν βραχυπρόθεσμα θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο μακροπρόθεσμα, το οποίο θα καταρρεύσει εντελώς».