Lufthansa και Air France αναστέλλουν τις πτήσεις στη Μέση Ανατολή

Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa παρέτεινε την αναστολή πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμμάν και την Ερμπίλ έως και τις 21 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρία, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Lufthansa δεν θα χρησιμοποιεί τον ιρανικό και τον ιρακινό εναέριο χώρο κατά την περίοδο αυτή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η αναστολή των πτήσεων της Air France και της θυγατρικής της Transavia France προς τη Βηρυτό παρατάθηκε εκ νέου, έως και τις 14 Αυγούστου, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στον Λίβανο, όπως δήλωσαν σήμερα οι δύο αεροπορικές εταιρίες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επανάληψη των δραστηριοτήτων –που διακόπηκαν στις 29 Ιουλίου λόγω της «κατάστασης ασφαλείας στον Λίβανο»-- θα εξαρτηθεί από μια νέα αξιολόγηση της κατάσταση στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Air France.

Η αναστολή αυτή αφορά τις συνδέσεις μεταξύ του αεροδρομίου Παρίσι-Σαρλ ντε Γκολ και Βηρυτού, καθώς και τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο που πραγματοποιεί η Transavia France.

«Η Air France επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια των πελατών και των πληρωμάτων της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αρκετές άλλες αεροπορικές εταιρίες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη λιβανική πρωτεύουσα, εν μέσω φόβων για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, περίπου 30 ρουκέτες εκτόξευε η Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Κάποιες από αυτές καταρρίφθηκαν, κάποιες προσέκρουσαν σε περιοχές προκαλώντας πυρκαγιές όχι όμως τραυματισμούς ή θύματα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μεταξύ άλλων, έχουν χτυπηθεί οι πόλεις Ναχαρίγια και Κάμπρι στη δυτική Γαλιλαία. Την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «επιταχύνει» τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη δεν πάει να εντείνεται, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (11/8) το Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. Όστιν έδωσε διαταγή στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταφέρει μαχητικά F-35C, να κινηθεί ταχύτερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επίθεσης ευρείας κλίμακας της λιβανικής Χεζμπολάχ, κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, ή απευθείας, από το ίδιο το Ιράν, εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο κ. Όστιν, διέταξε επίσης να αναπτυχθεί στην περιοχή το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εφοδιασμένο με πυραύλους κρουζ USS Georgia, πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ.

