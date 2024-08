Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία σε Ιράν: Εάν επιτεθείτε στο Ισραήλ φέρετε την ευθύνη για τη διακινδύνευση της ειρήνης

Εάν επιτεθείτε στο Ισραήλ θα φέρετε την ευθύνη για τη διακινδύνευση της ειρήνης, προειδοποιούν το Ιράν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία μέσω κοινής τους ανακοίνωσης, καλώντας το Ιράν να αποφύγει να οδηγήσει την περιοχή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Ανησυχούμε βαθύτατα για τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή και είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας για αποκλιμάκωση και περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και όλοι οι όμηροι, που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, πρέπει να απελευθερωθούν», υποστηρίζουν οι ηγέτες αυτών των τριών χωρών σε κοινή δήλωσή τους, επαναλαμβάνοντας την έκκληση των ομολόγων τους των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και το Κατάρ «για την άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων».

«Σε αυτό το πλαίσιο, και ειδικότερα, καλούμε το Ιράν και τους συμμάχους του να απέχουν από επιθέσεις που θα κλιμάκωναν περαιτέρω τις περιφερειακές εντάσεις και θα έθεταν σε κίνδυνο την ευκαιρία να συμφωνηθεί [για] κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, με μνεία στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι χώρες προειδοποιούν ότι αν το Ιράν επιτεθεί, θα «φέρει την ευθύνη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αυτή την ευκαιρία για ειρήνη και σταθερότητα».

«Καμία χώρα ή έθνος δεν έχει να κερδίσει από μια περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, περίπου 30 ρουκέτες εκτόξευε η Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Κάποιες από αυτές καταρρίφθηκαν, κάποιες προσέκρουσαν σε περιοχές προκαλώντας πυρκαγιές όχι όμως τραυματισμούς ή θύματα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μεταξύ άλλων, έχουν χτυπηθεί οι πόλεις Ναχαρίγια και Κάμπρι στη δυτική Γαλιλαία. Την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

You could hear the rocket interceptions from Haifa. Listen to my video below. pic.twitter.com/qPPwGJfgQh

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «επιταχύνει» τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη δεν πάει να εντείνεται, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (11/8) το Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. Όστιν έδωσε διαταγή στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταφέρει μαχητικά F-35C, να κινηθεί ταχύτερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επίθεσης ευρείας κλίμακας της λιβανικής Χεζμπολάχ, κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, ή απευθείας, από το ίδιο το Ιράν, εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο κ. Όστιν, διέταξε επίσης να αναπτυχθεί στην περιοχή το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εφοδιασμένο με πυραύλους κρουζ USS Georgia, πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ.

Secretary of Defense Austin has ordered the USS ABRAHAM LINCOLN Carrier Strike Group, equipped with F-35C fighters, to accelerate its transit to the Central Command area of responsibility, adding to the capabilities already provided by the USS THEODORE ROOSEVELT Carrier Strike…