ΗΠΑ: Στέλνουν πυρηνικό υποβρύχιο και δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «επιταχύνει» τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη δεν πάει να εντείνεται, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. Όστιν έδωσε διαταγή στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταφέρει μαχητικά F-35C, να κινηθεί ταχύτερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επίθεσης ευρείας κλίμακας της λιβανικής Χεζμπολά, κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, ή απευθείας, από το ίδιο το Ιράν, εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο κ. Όστιν, διέταξε επίσης να αναπτυχθεί στην περιοχή το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εφοδιασμένο με πυραύλους κρουζ USS Georgia, πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ.

Secretary of Defense Austin has ordered the USS ABRAHAM LINCOLN Carrier Strike Group, equipped with F-35C fighters, to accelerate its transit to the Central Command area of responsibility, adding to the capabilities already provided by the USS THEODORE ROOSEVELT Carrier Strike…