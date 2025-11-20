Λούλα ντα Σίλβα: Αποδέσμευση κάθε χώρας από τα ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δυνατότητές της

Για σταδιακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα, κάθε χώρας «σύμφωνα με τις δυνατότητές της», έκανε λόγο χθες, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η ομιλία του έγινε στα πλαίσια της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που διεξάγεται στην Μπελέμ, μια πόλη στον Αμαζόνιο.

Η σταδιακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία υιοθετήθηκε επί της αρχής στην COP28 στο Ντουμπάι το 2023, δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της φετινής διάσκεψης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Παρασκευή, το βράδυ.



Όμως ο Λούλα, πριν καν την έναρξη της COP30 στη διάρκεια συνόδου κορυφής ηγετών στο Μπελέμ λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε κάνει την έκπληξη ζητώντας να καταρτιστεί «ένας οδικός χάρτης» προκειμένου να «ξεπεραστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Στη διάσκεψη περισσότερες από 80 χώρες ζήτησαν επίσης να υιοθετηθεί απόφαση που θα δεσμεύει τα κράτη να εφαρμόσουν στην πράξη τη σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η προσπάθειά τους προσκρούει στην αντίθεση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

«Πρέπει να δείξουμε στην κοινωνία ότι θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα», τόνισε ο Λούλα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Ωστόσο, αμέσως πρόσθεσε: “Χωρίς να επιβάλλουμε οτιδήποτε σε κανέναν, χωρίς να ορίζουμε προθεσμία ώστε κάθε χώρα να μπορεί να αποφασίσει τα πράγματα που μπορεί να κάνει με τους δικούς της ρυθμούς, ανάλογα με τις δυνατότητές της”.

«Όλα πρέπει να βασίζονται στη συναίνεση», εκτίμησε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Ο Λούλα επέστρεψε στην Μπελέμ την Τετάρτη για να ασκήσει πίεση στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν εισέλθει στην τελική τους ευθεία. Στη συνέντευξη Τύπου δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.

Στο πλευρό του προέδρου της COP30 Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο, της υπουργού Περιβάλλοντος της Βραζιλίας Μαρίνα Σίλβα και της «πρώτης κυρίας» Ροζάντζελα ντα Σίλβα, ο Λούλα είπε επανειλημμένα ότι είναι «πολύ χαρούμενος» με αυτή την COP, δίνοντας την εντύπωση ότι η διάσκεψη έχει ήδη ολοκληρωθεί – και μάλιστα με επιτυχία.