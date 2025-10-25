Το Λούβρο μεταφέρει πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την κινηματογραφική ληστεία

Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιόφωνο RTL, μετά από την κινηματογραφική ληστεία την προηγούμενη εβδομάδα, που αποκάλυψε την ευπάθεια της ασφάλειας του διάσημου μουσείου.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα Απόλλωνα του μουσείου, όπου φυλάσσονται τα γαλλικά στέμματα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, που φυλάσσει τα χρυσά αποθέματα της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από το Λούβρο, στη Δεξιά Όχθη του Σηκουάνα.

Οι κλέφτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά στην ασφάλεια καθώς εισέβαλαν στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο στον πάνω όροφο κατά τις ώρες λειτουργίας. Διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα της ληστείας αντήχησαν σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας προβληματισμό στη Γαλλία ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την ληστεία ως εθνική ταπείνωση.