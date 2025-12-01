Λιθουανία: Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης διαμαρτύρονται για την «ορμπανοποίηση» των ΜΜΕ

Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (LRT) της Λιθουανίας ξεκίνησαν σήμερα μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας με αφορμή το πάγωμα του προϋπολογισμού της και την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να καταστεί ευκολότερη η αποπομπή των διευθυντικών στελεχών της, μέτρα που, κατ’ αυτούς, ενδέχεται να απειλήσουν την ανεξαρτησία του μέσου.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το προσωπικό της LRT (…) θα τηρεί κάποια λεπτά σιγής» την ώρα των εκπομπών, αναφέρουν οι δημοσιογράφοι στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του καναλιού. «Θα εξηγήσουμε γιατί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι ουσιαστικής σημασίας για μια δημοκρατική κοινωνία», πρόσθεσαν.

Την περασμένη εβδομάδα, με πρωτοβουλία του λαϊκιστικού κόμματος «Αυγή του Νέμουνας», το οποίο μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε το πάγωμα του προϋπολογισμού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τα έτη 2026-28. Η χρηματοδότηση της LRT θα παραμείνει στα επίπεδα του 2025.

Μια άλλη τροπολογία, την οποία πρότειναν οι λαϊκιστές και εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο της LRT θα μπορεί να απολύει τον γενικό διευθυντή της με απλή πλειοψηφία, αντί για ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων που ισχύει σήμερα. Η πρόταση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι στην LRT, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και πολλά δημοσιογραφικά συνδικάτα προειδοποιούν ότι το μέτρο μπορεί να οδηγήσει στην κομματικοποίηση της LRT. Οι περίπου 200 δημοσιογράφοι του μέσου σκοπεύουν επίσης να επικαλεστούν τα παραδείγματα χωρών όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Γεωργία για να δείξουν «τι συμβαίνει όταν τα μέσα ενημέρωσης εξαρτώνται από το κράτος».

«Το θεωρούμε ως μια προσπάθεια ορμπανοποίησης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ίντρε Μακαράιτιτε, η υπεύθυνη της υπηρεσίας ερευνών της LRT. Σημείωσε επίσης ότι οι αλλαγές αυτές επιβλήθηκαν «χωρίς να προηγηθεί καμία συζήτηση».

Στις 9 Δεκεμβρίου οι δημοσιογράφοι σκοπεύουν να διαδηλώσουν έξω από το κτίριο της Βουλής.