Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Τα αεροδρόμια της Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν την Παρασκευή το βράδυ εξαιτίας μετεωρολογικά μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας, σημειώνοντας την τρίτη τέτοια διακοπή μέσα στον μήνα.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βρεθεί σε αναστάτωση τις τελευταίες εβδομάδες από παρατηρήσεις drones και άλλες εισβολές στον εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τη Βαλτική.

🚬🎈 Okay, that's really enough of that. Third time this month...



E) VILNIUS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD



E) KAUNAS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD https://t.co/dKOsVwlBL6 pic.twitter.com/CL4eAGephA — Flightradar24 (@flightradar24) October 24, 2025

Το λιθουανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι η κίνηση στα δύο αεροδρόμια αναστέλλεται μέχρι τις 22:00 τοπική ώρα (19:00 GMT). Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NCMC) ανέφερε ότι «δεκάδες μπαλόνια» εντοπίστηκαν στα ραντάρ.

Το αεροδρόμιο της Βίλνιους είχε κλείσει ξανά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου, όταν μπαλόνια λαθρεμπόρων εισήλθαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας μεταφέροντας λαθραία τσιγάρα από τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία αν μπαλόνια λαθρεμπόρων εισέλθουν ξανά από τη γειτονική χώρα.